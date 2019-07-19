İran: Hürmüz Boğazı'nda İHA kaybetmedik

Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ne Hürmüz Boğazı'nda ne de başka bir yerde insansız hava aracı (İHA) kaybetmedik.” dedi.

ABD'nin İran'a ait bir İHA’nın düşürdüğünü ileri süren ABD Başkanı Trump'ın iddiasına ilişkin açıklama yapan Irakçi’nin paylaşımında, “USS Boxer amfibik saldırı gemisi yanlışlıkla kendi İHA'larından birini vurmuş olabilir. Bu konuda endişeliyim!” ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini iddia etmişti.