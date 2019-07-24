İran'dan ABD'nin İHA iddiasına yanıt

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplara konuştu.

Tuğgeneral Hatemi, İran'a ait birer İHA düşürdüklerini ileri süren ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie'nin iddiasına ilişkin, “Biz vurduğumuz ABD İHA'sının enkaz görüntülerini paylaştık. İran İHA’sını düşürdüğünü iddia edenler de bunu yapsın.” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'ne ait hiçbir İHA’nın düşürülmediğini ifade eden Tuğgeneral Hatemi, ülkeye ait tüm İHA’ların iş başında olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda İran İHA'sını düşürdüklerini iddia etmişti.