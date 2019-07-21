13 yaşındaki Çinli çocuk uçak kaldırmaya çalıştı

Olay, Zhejiang bölgesindeki Huzhou şehrinde yaşandı. Göl kenarında bulunan hangara gece gizlice giren 13 yaşındaki bir çocuk, bindiği küçük uçaklardan birini uçurmaya çalıştı.
Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, çocuğun uçağı hareket ettirdiği ancak hangarın etrafındaki korkuluklara çarptığı ve o uçaktan inerek ikinci bir uçağı çalıştırıp uçurmaya çalıştığı görüldü.
Yerel medya, polisin çocuğu yakaladığını aktardı.
Çocuğun polise verdiği ifadede, gündüz uçakları tamir edenleri izlediği ve gece gizlice girerek uçurmaya çalıştığını söylediği belirtildi.
Kaynak: DHA
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