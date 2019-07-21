Pakistan’da bombalı saldırı: En az 8 ölü, 26 yaralı

Reuters'a konuşan yerel yetkililer, Pakistan'ın kuzeybatısında yerel bir hastane dışına düzenlenen saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü, 26 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yetkililer intihar bombacısının bir kadın olduğunu açıkladı.

Patlama sonucunda hastanenin acil servis koğuşunda zarar meydana geldiğinden yaralıların bir kısmının diğer şehirlere nakledildiği de ifade edildi.

Patlamadan kısa süre önce de Dera İsmail Han şehrinin batısındaki Kotla Syedan kasabasında bulunan bir kontrol noktasına, yerel saatle 7.45 sıralarında ayrı bir saldırı düzenlenirken olayda 2 polis hayatını kaybetti.

Saldırıyı ise Taliban üstlendi.

Kaynak: CNN