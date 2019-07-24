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24 Temmuz 2019 - 09:04

İran'dan Trump'ın ırkçı sözlerine tepki

İran'dan Trump'ın ırkçı sözlerine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Afganistan’la ilgili olarak yaptığı ırkçı sözlere tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Afganistan’la ilgili olarak yaptığı ırkçı sözlere tepki gösterdi.

Trump’ın sözlerini kınayan Musevi, bu ırkçı sözlerin kabul edilmez olduğunu ve küresel barış ile güvenliğe tehdit oluşturduğunu söyledi.

Musevi ayrıca İran’ın her zaman dost ve komşu ülke Afganistan’ın güçlü halkı ile hükümetinin yanında duracağını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Afganistan'daki savaşı bir haftada bitirebilirim, sadece 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum." demişti.

News Code 1880110
Muhammed BURHAN

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