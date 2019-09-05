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5 Eylül 2019 - 11:46

İran'dan ABD'nin Devrim Muhafızları ile ilgili kararına sert tepki

İran'dan ABD'nin Devrim Muhafızları ile ilgili kararına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanlığının, Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül vereceği açıklamasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanlığının, Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül vereceği açıklamasını şiddetle kınadı.

"ABD'nin ekonomik terörizmi" olarak nitelendirdiği söz konusu adımın İran'a daha fazla baskı uygulamak için atıldığını belirten Musevi, "Düşmanca görüşlerin şiddetlenmesi, atılan ümitsizce adımlar ve bunlardan daha gülünç olanı 'casusluk ve ihanet' için ödül konulması, İran konusundaki acizliğin ve çaresizliğin bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu. 

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İran Devrim Muhafızları'nın finans ağına zarar verecek bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceği kaydedilmişti.

News Code 1881000
Ruya FEREYDUNI

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