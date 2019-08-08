İran: Bahreyn yetkilileri mantıksız eylemlerini durdurmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Bahreyn’in başkenti Manama’nın ev sahipliğinde düzenlenen deniz güvenliği konulu toplantıya değinerek, Bahreyn hükümetinin İran’a karşı kışkırtıcı toplantılar düzenlemesinin yanı sıra bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından İran hakkında ileri sürülen iddiaları kınadı.

Musevi, "Bu tür toplantılar, bölgede güvenlik ve istikrarın ihlali olarak, yabancı güçlerle İsrail’in Fars Körfezi’ne müdahale etmesi için fırsat kazandırır" dedi

Bahreyn yetkililerini mantıksız eylemlerini bir kenara bırakarak, bu tür toplantılar yerine yapıcı bir yaklaşım benimsemeye çağıran Musevi, “Bölge ülkelerinin güvenliği bölünmezdir ve bazılarının başkalarına güvensizlik yaratarak kendileri için güvenlik sağlama imkanı olamaz. Bu nedenle bölge ülkelerinin yabancı güçlerin müdahalesini önlemek için dikkatli olması bekleniyor” diye konuştu.