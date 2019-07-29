Rarada yakalanmayan İHA ile uçakları tespit edebiliriz

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, ülkenin hava savunma alanındaki gelişmelerine değinerek, "Bugün düşmana ait her türlü uçak ve İHA’yı tespit etme yeteneğine sahibiz ve bu ordunun kabiliyetlerinden sadece bir parçasıdır." dedi.

İran Hava Savunma kuvvetlerinin elde ettiği başarılara dikkati çeken Tuğgeneral Sabahiferd, "Bugün radar sistemleri alanında yerli imkanlarla tam ilerleme kaydettik ve çeşitli Amerikan uçaklarını bile tespit edebiliriz." açıklamasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 20 Haziran'da ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 'casus' insansız hava aracını (İHA) düşürmüştü.

Amerika’nın Global Hawk model casus İHA’sı İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Birliği’ne ait '3 Hordad' hava savunma sistemi tarafından hedef alınmıştı.

“3 Hordad” hava savunma sistemi, İranlı uzmanların geliştirdiği orta menzilli bir hava savunma sistemi.