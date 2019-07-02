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2 Temmuz 2019 - 15:20

İran Silahlı Kuvvetleri düşmana karşılık vermeye hazır

İran Silahlı Kuvvetleri düşmana karşılık vermeye hazır

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, ülkenin İsfahan eyaletinde yer alan Haşim Abad’daki Şehit Mecit Askeri Hava Savunma Bölgesi'ni ziyaret etti.

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, ülkenin İsfahan eyaletinde yer alan Haşim Abad’daki Şehit Mecit Askeri Hava Savunma Bölgesi'ni ziyaret ederek, ordu birimlerinin operasyon hazırlığını yakından inceledi.

Tuğgeneral Sabahifard burada yaptığı konuşmasında, “Bugün düşmanlarımız İran Silahlı Kuvvetleri'nin onların yaptığı her eylemine karşılık vereceğinin farkına varmıştır ve çoğu zaman da bunu yaşamışlardır." dedi.

Hava savunma birliklerinin önemine değinen Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, hazırlıklı olan bu birliklerin titizliğinin düşmanın çirkin hedeflerine ulaşmasını engellediğini aktardı.

News Code 1879629
Ruya FEREYDUNI

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