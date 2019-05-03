İranlı komutan: Birikimlerimizi Irak'la paylaşmaya hazırız

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade, Tahran'da Irak Hava Savunma Komutanı Orgeneral Cebbar Ubeyd Kazım ed-Deraci ile bir araya geldi.

Askeri alanlardaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Tuğgeneral Hacizade, “Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanlığı olarak birikimlerimizi Irak’la paylaşmaya hazırız.” dedi.

Tuğgeneral Hacizade, halihazırda iki ülke arasındaki münasebetlerin olmlu seviyede olduğunu dile getirerek, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin küresel istikbar başta olmak üzere Siyonistlerin ve bölgedeki bazı ülkelerin gözüne diken gibi battığını sölyedi.

Dün Tahran'da İran Hava Savunma Komutanı General Alirıza Sabahiferd da Iraklı mevkidaşı Cebbar Ubeyd Kazım ed-Deraci ile görüşmüştü.