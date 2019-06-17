İranlı komutan: Düşmanların hayalleri suya düşecek

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, ülkenin kuzeybatısında yer alan Şehit Baradari Hava Savunma Bölgesini ziyaret ederek, ordu birimlerinin operasyon hazırlığını yakından inceledi.

Tuğgeneral Sabahifard, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Allah’ın yardımı, halkın ve silahlı kuvvetlerin uyanıklığı sayesinde düşmanların bölgedeki planları suya düşecektir." dedi.

Kuzeybatı Hava Savunma Bölgesi'nin radar, topçu ve füze sistemlerinin ülkeyi korumak için operasyon yapma hazırlığında olduğunu belirten Hava Savunma Komutanı, buradaki çalışanların titizlikle ülkenin hava sahasını korumakta olduğunu dile getirdi.