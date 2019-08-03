ABD gazetesinden dikkat çeken yaptırım haberi

Haberde, ABD Başkanı Trump’ın 2,5 yıllık iktidarı süresince Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile zıt düşmediğinin altı çizildi, "Türkiye’nin S-400 sistemlerini satın alması Pompeo ile Trump arasında keskin bir ayrılığa neden oldu. S-400 konusu aralarındaki ilişki için test niteliğinde" yorumunda bulunuldu.

Pompeo herkesten farklı açıklamalar yapıyor

Gazetenin verdiği bilgilere göre, Pompeo 14 Temmuz’da Türkiye’ye kesinlikle yaptırım uygulanacağının sözünü verirken, Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, ABD şu an yaptırım uygulamayı öngörmüyor, açıklamasında bulundu. Time gazetesinin haberine göre, başka bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de ileri düzeyde yaptırımların öngörülmediğini belirtti.

Trump Pompeo yerine Lindsey Grahan'ı görevlendirdi

Time gazetesi iddiasını güçlendirmek için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Senatör Lindsey Graham arasında geçen telefon konuşmana işaret ederek, Pompeo’nun mevkidaşı ile “görüşememesinin” siyasi önemine vurgu yaptı.

Gazetenin geçtiği haber, "Trump S-400 mevzunu kendi çıkarları için mi kullanıyor, yaptırımlar aslında söz konusu değil mi" sorularını akıllara getirdi.