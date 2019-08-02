  1. Türkiye
2 Ağustos 2019 - 15:22

ABD heyeti Ankara'ya geliyor

ABD heyeti Ankara'ya geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD askeri heyetinin Suriye sınırında kurulması öngörülen güvenli bölge görüşmeleri için gelecek hafta Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, mutat basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aksoy'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: 

"ABD'den Türkiye'ye askeri heyet geliyor"

Önümüzdeki hafta ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek. Askeri heyetin ziyaretinde yeni tekliflerini değerlendireceğiz. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız.

ABD'nin F-35 kararı

Biz bu projenin müşterisi değil sahibiyiz. Taahhütlerimizi yerine getirdik. Sürecin dışına itilirsek başka yolları denemek zorunda kalacağız. 

KKTC'nin Doğu Akdeniz önerisi

KKTC'nin önerisini destekliyoruz. Uluslararası toplumun da desteklemesini bekliyoruz. 

Suudi Arabistan'da Türk tırlarının bekletilmesi

İhracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığı ümidini taşıyoruz.

Kaynak: TRT

News Code 1880301
Azar MAHDAVAN

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