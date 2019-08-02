ABD heyeti Ankara'ya geliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, mutat basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aksoy'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ABD'den Türkiye'ye askeri heyet geliyor"

Önümüzdeki hafta ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek. Askeri heyetin ziyaretinde yeni tekliflerini değerlendireceğiz. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız.

ABD'nin F-35 kararı

Biz bu projenin müşterisi değil sahibiyiz. Taahhütlerimizi yerine getirdik. Sürecin dışına itilirsek başka yolları denemek zorunda kalacağız.

KKTC'nin Doğu Akdeniz önerisi

KKTC'nin önerisini destekliyoruz. Uluslararası toplumun da desteklemesini bekliyoruz.

Suudi Arabistan'da Türk tırlarının bekletilmesi

İhracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığı ümidini taşıyoruz.

Kaynak: TRT