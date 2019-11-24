İran Ordusu'ndaki İHA'ları kendimiz üretiyoruz

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte, "Kara Kuvvetleri’nin yapısında tehditlere göre derin bir değişim planı gerçekleşti. Orduda hızlı reaksiyon birlikleri ve özel harekat timlerini oluşturduk." dedi.

İnsansız hava araçlarının (İHA) çeşitli operasyonlarda kullanıldığını aktaran Tuğgeneral Haydari, "Ordu birlikleri günden güne en modern insansız hava araçları ile donatılıyor. İHA teknolojisi alanında yurt dışına bağlı değiliz ve yerli imkanlarla kendimiz üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Haydari, İran Ordusu’nun muharebe gücü konusunda, "Ordudaki hızlı reaksiyon birlikleri ve özel harekat timleri en kısa sürede tehdit bölgesine ulaşabiliyor." diye konuştu.