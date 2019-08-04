İran benzini ilk kez borsada satıldı

Ulusal İran Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi’nin ürettiği benzin Tahran Enerji Borsası’nda alıcı buldu.

Borsada girişimciler ile iş adamları, 5 bin ton İran benzinini ton başına 630,63 dolardan satın aldı. İşlemlerin toplam tutarı 3 bin 153,15 dolar oldu.

Satılan yerli benzin ürünü Tebriz Petrol Deposu'ndan Ermenistan, Afganistan ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gönderilecek.

Tahran Ticaret Odası Enerji Komisyonu Başkanı Rıza Padidar, özel sektörün isteği üzerine ülkede üretilen benzinin Tahran Enerji Borsası'nda satışa çıkalıldığını açıklayarak, 15 komşu ülkeden 9 ülkenin yüksek kalite ve rekabetçi fiyat nedeniyle İran'dan benzin almaya rağbet gösterdiğini belirtmişti.