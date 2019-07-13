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13 Temmuz 2019 - 15:08

İran: Yaptırımlara rağmen petrol ihracatı devam edecek

İran: Yaptırımlara rağmen petrol ihracatı devam edecek

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, düşmanların uyguladığı yaptırımlara rağmen petrol ihracatının devam edeceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, Kuzey Horasan eyaletindeki Şirvan kentinde düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, düşmanların yarattığı tüm zorluklara rağmen İran'da siyasi istikrarın hakim olduğunu ifade ederek, ülkenin tam bir birlik ve beraberlik içinde olduğuna dikkati çekti.

İran ekomonisinin petrol ile Batı’ya bağlılıktan kurtulması gerektiğini vurgulayan Rahmani Fazli, "Günümüzde ülkenin ekonomik sürecini değiştirmek için önemli adımlar atılmıştır." dedi.

Rahmani Fazli, "Son dönemlerde İran’ın güneyindeki Aseluye’de bulunan enerji sahasında yerli uzmanlar tarafından çok önemli çalışmalar yapıldı. Benzin ve motorin üretiminde kaydadeğer başarılara imza atıldı hatta bu ürünlerin ihracatı bile yapılıyor." açıklamalarında bulundu.

Petrol ve bankacılık alanında İran’a yapılan baskıların devam ettiğini anlatan Rahmani Fazli, ülkenin petrol ihracatını sürdüreceğini dile getirdi.

News Code 1879861
Muhammed BURHAN

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