Haftada benzinden 150 ila 200 milyon dolar gelir elde ediyoruz

İran Enerji Borsası Genel Müdürü Ali Hüseyni, “Her hafta borsada satışa sunulan benzinden 150 ila 200 milyon dolar gelir elde ediyoruz.” dedi.

Tahran Ticaret Odası Enerji Komisyonu Başkanı Rıza Padidar, özel sektörün isteği üzerine ülkede üretilen benzinin Tahran Enerji Borsası'nda satışa çıkalıldığını açıklayarak, 15 komşu ülkeden 9 ülkenin yüksek kalite ve rekabetçi fiyat nedeniyle İran'dan benzin almaya rağbet gösterdiğini belirtmişti.

Türkiye, Azerbaycan ile IKBY’nin de İran motorinine ilgi gösterdiğini aktaran Padidar, Fars Körfezi’ne kıyısı olan bir ülkenin İran motorini ile mazotunun müşterisi olduğunu dile getirmişti.