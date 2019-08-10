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10 Ağustos 2019 - 15:52

Türkiye ve Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açılıyor

Türkiye ve Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açılıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 15 Ağustos’tan itibaren Türkiye ile Azerbaycan hava sahaları arasında direkt hava koridoru açılacağı müjdesini verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 15 Ağustos’tan itibaren Türkiye ile Azerbaycan hava sahaları arasında direkt hava koridoru açılacağı müjdesini verdi. 

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Keskin, “Ülkemizdeki havalimanlarıyla Azerbaycan’ın Nahcivan Havalimanı arasında direkt uçuş imkânı sağlayacak bir hava koridoru açılması için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) çatısı altında uzun bir süredir Genel Müdürlüğümüzce sürdürülen çalışmalar tamamlandı. Varılan mutabakat çerçevesinde 15 Ağustos 2019 tarihinde koridor kullanılmaya başlayacak.

İRAN VE ERMENİSTAN HAVA SAHASI KULLANILIYORDU 

Böylece halen İran ya da Ermenistan Hava Sahaları üzerinden yapılmakta olan uçuşlar, Türkiye ve Azerbaycan Hava Sahaları arasında direkt olarak gerçekleştirilecek”

Kaynak: www.kokpit.aero

News Code 1880472
Muhammed BURHAN

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