Yakında Kabil-Tahran İstanbul ulaştırma koridoru kurulacak

İran Karayolu ve Taşımacılık Örgütü Uluslararası Ulaşım ve Karayolu Taşımacılığı Ofisi Genel Müdürü Menüçehr Selmanzade, geçtiğimiz haftada İran ile Afganistan arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı İşbirliği Ortak Komitesi'nin 7’nci Toplantısı'nın Afganistan’ın başkenti Kabil'de yapıldığını açıklayarak, bu toplantıda tır şoförlerinin sorunları ile karayolu taşımacılığına kolaylık sağlayacak konuların ele alıdığını belirtti.

Söz konusu toplantıda Kabil-Tahran-İstanbul Koridoru'nun Kurulması'nın gündemde olduğunu bildiren Selmanzade, “Bu koridorun sözleşmesi sadece 3 ülke arasında yapılacak müzakere sonucu yürürlüğe girebilir ki yakında gerçekleşecek." dedi.

Selmanzade, üç ülkenin dolaylı olarak koridorun kurulmasına onay verdiğini ifade ederek, "Sağlanan anlaşmaya göre Kabil-Tahran-İstanbul Koridoru konulu toplantının ilki Tahran’da düzenlenecek." diye konuştu.