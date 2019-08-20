Han Şeyhun'da çatışmalar şiddetlendi

Muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye ordusu ve destekçi güçleri dünden itibaren Han Şeyhun'a girdi. Muhaliflerle ordu güçleri arasında sokak çatışmaları var ve bu giderek şiddetini artırıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, gün boyu yaşanan çatışmalarda 26 muhalif ve 11 ordu mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu. İngiltere merkezli gözlemevi, kentin kuzey ve doğu kısımlarının Suriye ordusu tarafından ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Muhalif kaynaklar ise ordu güçlerinin sadece kasabanın bir kısmına girebildiğini ve geri püskürtülmeleri için şiddetli şekilde çatıştıklarını savunuyor.

Han Şeyhun’un kontrolünü elinde tutan Ceysül İzze'nin lider kadrosundan Mustafa Bakur, Reuters'e bazı ulusal ordu mensuplarının da dahil olduğu takviye güçlerin pazartesi günü kente ulaştığını bildirdi.

TSK'ya ait gözlem noktası

Suriye ordusu, pazartesi günü kuşattığı kasabayı ele geçirmesi durumunda başkent Şam ile Halep'i bağlayan otoyolunu da kontrol altına almış olacak.

Han Şeyhun'un yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Morik ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor.

Muhalifler, saldırıların genişlemesi durumunda Morik'teki gözlem noktasının kuşatma tehlikesine gireceğini ifade ediyor.

Kaynak: Euronews