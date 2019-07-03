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3 Temmuz 2019 - 11:21

Suriye ordusundan Nusra Cephesi'ne ağır darbe

Suriye ordusundan Nusra Cephesi'ne ağır darbe

Suriye ordusu Hama ve İdlib vilayetlerinde düzenlediği operasyonda Nusra Cephesi’ne bağlı teröristlere ağır darbe vurdu.

Suriye Arap Haber Ajansı’nın (SANA) haberine göre, Suriye ordusunun ülkenin çeşitli bölgelerindeki teröristlere karşı operasyonları sürüyor.

Suriye güçleri Hama ve İdlip vilayetlerindeki teröristlere karşı yeni bir operasyon düzenledi.

Bu doğrultuda Suriye direniş güçleri teröristlerin Hama’da bulunan al-Havica’daki mevzilerine ateş açtı.

Bunlara ilave olarak teröristlerin İdlib vilayetinde yer alan Maaret el Numan bölgesindeki mevzilerinin de Suriye güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Suriye medyası söz konusu operasyonlarda çok sayıda teröristin ülke güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ve terör örgütü Nusra Cephesi'ne ait birçok aracın da imha ediğini duyurdu.

News Code 1879644
Ruya FEREYDUNI

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