Suriye ordusu: İdlib’de operasyonlara yeniden başlanacak

Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye ordusunun devlet televizyonlarından yayınlanan açıklamasının, İdlib’de ilan edilen ateşkesin sürmesinin koşulunun, Türkiye’nin Soçi mutabakatıyla belirlenen sorumluluklarını yerine getirmesi olduğu belirtildi, ancak Ankara’nın söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeyişi nedeniyle bu bölgede operasyonlara yeniden başlanacağı kaydedildi.

Suriye hükümetinin İdlib’e ilişkin 2 Ağustos’a yürürlüğe giren ateşkes ilanına karşın militanların bu karara uymayarak sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine saldırılarına devam ettiği belirtilen açıklamada, bundan sonra Suriye ordusunun da sivilleri korumak adına anayasal haklarına dayanarak saldırganlık eylemlerinden her birine yanıt vereceği vurgusu yapıldı.

Suriye ordusunun açıklamasında bahsedilen Soçi mutabakatı, Rusya ile Türkiye arasında Eylül 2018’de imzalanmıştı. Söz konusu mutabakata göre radikal terör örgütlerinin İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgeden çekilmesi, yani terör örgütleri ile silahlı muhaliflerin birbirinden ayrıştırılması gerekiyordu. Ancak belirlenen sürenin dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil. Hatta İdlib'in büyük bölümü hâlâ Heyet Tahrir el Şam ve onunla ilintili grupların kontrolünde.

Soçi mutabakatı, Suriye ordusunun Rusya'nın desteğiyle İdlib'i terörist gruplardan temizleyecek bir operasyona hazırlandığı dönemde imzalanmıştı.