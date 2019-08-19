Suriye: TSK'nın saldırgan adımı Ordumuzun kararlılığını etkilemez

Suriye devlet ajansı SANA, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait olan ve askeri mühimmat taşıdığı belirtilen bir konvoyunun Han Şeyhun'a girdiğini açıkladı.

Ajansın Suriye Dışişleri'nden bir kaynağa dayandırarak aktardığı haberde, TSK konvoyunun İdlib'deki 'silahlı isyancılara' yardım amacıyla hareket ettiği belirtildi ve Türkiye'nin bu 'saldırgan' adımının 'Suriye ordusunun teröristlerin kalıntılarını yok etme konusundaki kararlılığını etkilemeyeceği' belirtildi.

Öte yandan, bölgeden başka kaynaklar tarafından yapılan açıklamalarda, Suriye Ordusu'nun konvoyun bulunduğu bölgenin yakınlarını bombalaması üzerine TSK'nın Şam - Halep karayolu üzerinde durduğu iddia edildi.

​Konuyla ilgili Türk yetkililerden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Sputnik