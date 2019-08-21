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21 Ağustos 2019 - 12:09

İran'ın gücü düşmanları hayal kırıklığına uğrattı

İran'ın gücü düşmanları hayal kırıklığına uğrattı

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran İslam Cumhuriyeti’nin bugüne kadar ulaştığı güç seviyesinin düşmanları hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Sivil Savunma Kurumu’nu ziyaret esnasında yaptığı açıklamada bu kurumun kazanımları ile hazırladığı planlarını takdir ederek, “Bu kurum caydırıcılık ve sivil savunma konusunda başarılı olmuştur. Bu konuda yetkililer tarafından daha fazla işbirliği yapılması ülkenin savunma gücünü artırabilir.” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin bugüne kadar ulaştığı güç seviyesinin düşmanları hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Tümgeneral Bakıri, “Bu kapasite ve hazırlık seviyesi, İslam Devrimi İkinci Adımı’nda (ikinci 40 yılda) İran’ın uluslararası düzeyde yenilmez bir güç olarak ortaya çıkması için bir ön hazırlık olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

News Code 1880664
Muhammed BURHAN

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