"Pekin Uluslararası Kitap Fuarı" İran'ın katılımıyla başladı

Çin'in başkenti Pekin'de bu yıl 26'ncısı gerçekleşen "Pekin Uluslararası Kitap Fuarı" bugün başladı. Başkent Pekin'deki Çin Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen kitap fuarının bu yılki onur konuğu Romanya olurken, Çin ve 95 ülkeden 2 bin 500 yayın kuruluşu fuara katıldı.

Edinilen bilgilere göre, İran Kültür Fuarları Enstitüsü kurduğu 18 metrekarelik stantta İran çağdaş edebiyatı, sanat, din, İran kültürü ve çocuk alanında çeşitli eserleri kitapseverlerin beğenisine sunacak.

Çin bu sene İran’da gerçekleşen Tahran Kitap Fuarı’nın onur konuğuydu.

Pekin Uluslararası Kitap Fuarı, 25 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.