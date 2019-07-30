İslam Devrimi Lideri ile ilgili kitap Türkiye'de basıldı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin kitap ile ilgili yorumları ve görüşlerini içeren "Ben ve Kitap" adlı eser Türkiye’de basıldı.

Bu eserin Türk çevirmen Metin Atam tarafından Farsça’dan Türkçe’ye kazandırıldıği belirtildi.

164 sayfalık kitap Kevser Yayınları tarafından İstanbul'da basılarak Türk kitapseverlere sunuldu.

Kevser Yayınlarının internet sitesine göre kitabın tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:

"Kitapların sayısı artarsa, kitapların başlıkları artarsa, ihtiyaç duyulan bütün konularla ilgili kitap yazılırsa, eğer insanlar bütün sorularının cevabını kitaplarda bulur ve ona müracaat ederlerse, kuşkusuz farklı bir dünyaya ve farklı bir maceraya adım atılmış olur…

Nerede insanlar kitapla haşır neşirse, bu özelliğe sahip olmayan diğer yerlere oranla, onların düşünce yapılarında ve psikolojilerinde hissedilebilir bir fark olduğunu görürsünüz.

Manevi ve kültürel alanlarda taptaze kalmak isteyen bir kimsenin kitapla irtibata geçmekten başka çaresi yoktur.

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei"