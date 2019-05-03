Suriyeli yayınevlerinden "Tahran Kitap Fuarı"na yoğun katılım

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen “32. Uluslararası Kitap Fuarı”, Suriye ve çok sayıda ülkenin katılımıyla “Okumak Yetenektir” sloganı altında faaliyetlerine devam ediyor.

Suriyeli Yayıncılar Derneğinin fuar temsilcisi Maher Abdulhalim SANA muhabirine yaptığı açıklamasında; Suriyeli yayınevlerinin fuarda 12 bölümle katıldıklarını, bölümlerde bilim, edebiyat, felsefe, dini ve sosyal kitaplarının sergilendiğini açıkladı.

Abdulhalim; söz konusu fuarda Arap ülkeleri arasında en büyük katılımın Suriye’den olduğunu ve Suriyeli kitap evlerine yüksek oranda ziyaretçi kaydedildiğini belirtti.