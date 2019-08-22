Haşdi Şabi: Irak artık kendisini savunabilecek güce sahip

Sputnik'te yer alan habere göre, Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehl el-Hak Hareketi lideri Hazali, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Irak'ın güvenliğini hedef almak isteyenler, Irak'ın eskiye dönmeyeceğini bilmeliler" uyarısında bulundu.
Hazali, Irak'ın kendisini savunabilecek güce sahip olduğunu kaydetti.
Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de dün yaptığı açıklamada üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutarak, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini söylemişti.
Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlenmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, önceki dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.
Tel Aviv'in temmuz ayında Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin soruya Netanyahu, "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir" şeklinde cevap vererek, söz konusu saldırının arkasında İsrail ordusunun olduğunu ima etmişti.
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