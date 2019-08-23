İran ABD'nin havacılık yaptırımlarını ICAO'ya taşıyacak

İran Sivil Havacılık Kurumu’ndan bir yetkili, Tahran’ın ABD’nin havacılıkla ilgli yaptırımlarını hazırladığı çalışma kağıdıyla Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Genel Kurul Toplantısı’na taşıyacağını bildirdi.

Sunulan çalışma kağıdı ICAO Konseyi tarafından onaylandığı takdirde ICAO yasası haline gelecek.

ICAO Konseyi 36 ülkeden müteşekkil olup sivil havacılıkla ilgili uluslararası kuralların belirlendiği bir organdır.

ICAO Genel Kurul Toplantısı 10 gün sonra Kanada'nın Montreal kentinde yapılacak.