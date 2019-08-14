ATR uçak şirketi ABD'nin İran yaptırımlarından muaf tutuldu

"Atwonline"da yer alan bilgiye göre ABD Hazine Bakanlığı, Fransa ve İtalya'nın ortak uçak üretici ATR şirketine İranʹın ilk özel havayolu şirketi olan “Iran Air”e yedek parça sağlama konusunda izin verdi.

ABD Başkanı Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan nükleer anlaşmadan, ülkesini 8 Mayıs 2018'de çekmişti. Bu kararın ardından Washington yönetimi, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de yürürlüğe koymuştu.