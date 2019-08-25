Lübnan’a sızan İsrail İHA’larını vuracağız

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün akşam saatlerinde yaptığı konuşmada bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Seyyid Hasan Nasrullah, İsrail’in Lübnan’a yönelik İHA’lı saldırılarına dikkati çekerek, “Dün gece yaşananlar çok tehlikeliydi ve hiçkimse bunu hafiften alamaz. Bu İHA’lardan birisi casusluk için kullanılıyor ve silah taşımıyordu. Hizbullah bu İHA’yı düşürmedi. Bazıları alçak irtifada uçan bu İHA’nın gençler tarafından fırlatılan taşla düşürüldüğünü söylüyor. Bazıları da bu İHA’nın teknik arıza nedeniyle düştüğüne inanıyor. Ama ikinci İHA silahlıydı ve intihar eylemi için gelmişti. Şükürler olsun ki bu olay halkın yoğunlukta yaşamadığı bölgede hem de gece saatlerinde yaşandı” dedi.

Hizbullah’ın İsrail’in bu tür saldırılarına izin vermeyeceğini belirten Nasrullah, "Hizbullah, elinde bulundurduğu tüm imkanlarıyla Siyonist Rejim’in bu saldırılarılarına hiçbir zaman müsaade etmeyecek. Lübnan hükümetinin bu meseleyi BM’ye götürmesi iyi bir karardır, ama bu saldırılarılara engel olmaz” ifadesini kullandı.

Hizbullah Lideri, “Neyin pahasına olursa olsun bu sürecin devam etmesine izin vermeyceğiz. İsrail’in kendini Filistin topraklarında güvende hissederek, Lübnan’a saldırı düzenleme dönemleri sona ermiştir. Hizbullah bu tarihten itibaren İsrail’in İHA’larını vuracak. Çünkü bu İHA’ları terör eylemleri için kullanıyor” diye konuştu.