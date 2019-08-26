İsrail bölgenin itidalli tutumunu kötüye kullanmamalı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Zarif'in Fransa ziyareti konusunda Rebii, "Bu ziyaret G7 Liderler Zirvesi’yle alakalı değildi. Zarif'in ziyareti Fransızların isteği üzerine yapıldı." dedi.

Rebii, Zarif’in ziyaret kapsamında herhangi bir Amerikalı yetkili ile görüşmek istemediğini de sözlerine ekledi.

İran’ın ABD’nin yaptırımlarına boyun eğmediğini belirten Rebii, “Tahran hükümeti, ABD yaptırımlarının etkilerini azaltmak ve nükleer anlaşmada kalan üyelerini yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak için tüm gücünü kullanıyor.” ifadesini kullandı.

Ali Rebii, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın dün yaptığı konuşmasını değerlendirerek, “Dün Sayyid Hasan Nasrullah'ın çok önemli bir duruşuna tanık olduk. Bu konuşma Siyonist rejime, çirkin saldırılarının karşılıksız kalmayacağına dair net ve kesin bir mesajdı.” açıklamasında bulundu.

İsrail’e seslenen İranlı yetkili, “Siyonistler bölgenin itidalli tutumunu kötüye kullanmamalı” uyarısında bulundu.

'Grace 1' olan adı 'Adrian Darya-1' olarak değiştirilen İran’a ait petrol tankerinin kaderi hakkında Rebii, “Tankerin varış yeri petrol sahibi tarafından belirlenir. Bu konuda bizimle koordine edilmiyor.” diye konuştu