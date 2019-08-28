Eski Tahran Belediyesi Başkanı serbest bırakıldı!

Eşi Mitra Ostad’ı silahla vurarak öldüren ve kısas (idam) cezasına çarptırılan İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi nakdi teminat karşılığında serbest kaldı.
Muhammed Ali Necefi 14 Ağustos’ta maktul ailesi tarafından affedilmişti.
Necefi yargılandığı davada ruhsatsız silah taşıma suçundan da iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Necefi’nin ikinci eşi Mitra Ostad, 28 Mayıs’ta Tahran’ın Saadetabad semtindeki evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polise teslim olan Necefi, eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.
Muhammed Ali Necefi, 28 Ağustos 2017’de Tahran Belediye Başkanı olarak göreve başlamış, 14 Mart 2018'de de sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmişti.
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