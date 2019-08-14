Eski Tahran Belediye Başkanı affedildi!

Eşi Mitra Ostad’ı silahla vurarak öldüren ve kısas (idam) cezasına çarptırılan İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi maktul ailesi tarafından affedildi.
Mitra Ostad’ın erkek kardeşi Mesud Ostad, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Muhammed Ali Necefi’yi affetiklerini söyledi.
Necefi’nin ikinci eşi Mitra Ostad, 28 Mayıs’ta Tahran’ın Saadetabad semtindeki evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polise teslim olan Necefi, eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.
Muhammed Ali Necefi, 28 Ağustos 2017’de Tahran Belediye Başkanı olarak göreve başlamış, 14 Mart 2018'de de sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmişti.
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