Eski Tahran Belediye Başkanı hakkında karar verildi: "Kısas cezası"

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, bugün düzenlediği basın toplantısında, eşini öldürmekten yargılanan eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi hakkında, “Necefi’ye 'ruhsatsız silah' taşımaktan iki yıl hapis cezası ve eşi Mitra Ostad’ı öldürmekten kısas cezası verildi” dedi.
Muhammed Ali Necefi’nin eşi Mitra Ostad, 28 Mayıs’ta Tahran’ın Saadetabad semtindeki evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.
Olay sonrası polise teslim olan Necefi, eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.
Muhammed Ali Necefi, 28 Ağustos 2017’de Tahran Belediye Başkanı olarak göreve başlamış, 14 Mart 2018'de de sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmişti.
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