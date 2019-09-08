Siyonist rejimin denklemlerini dayatma zamanı sona ermiştir

Parstoday'ın haberine göre, Şeyh Kasım yaptığı açıklamada, direnişin denklemlerini caydırıcılık gücüyle dayattığını ve direnişin Siyonist rejimin saldırılarına son yanıtının basit bir şey olmadığını çünkü İsraillilerin bir hafta boyunca endişe ve korku içinde beklerken karşılık verdiğini vurguladı.

Hizbullah üyelerinden Şeyh Ali Damuş da, Lübnan Hizbullah'ının Siyonist rejimin her türlü saldırısına karşı hazırlığına vurgu yaparak, Hizbullah'ın son operasyonunun ardından direnişin yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.

Lübnan Hizbullah Hareketi, Siyonist rejimin İHA'lı saldırılarına karşılık olarak 1 eylülde işgal topraklarında Siyonistleri taşıyan bir askeri aracı havaya uçurdu.