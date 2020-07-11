Hizbullah: Lübnan'daki krizin İran ile bir alakası yok

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, "ABD'nin bölgede bir kilit amacı var; o da İsrail'in güvenliğini korumak ve Filistinlileri haklarından mahrum bırakmaktır" dedi.

Şeyh Naim Kasım, "Hizbullah İsrail'i Lübnan topraklarından çıkarabilen ve direnişe darbe vurma hayalini engelleyebilen bir direniş hareketidir. Lübnan Hizbullah Hareketi, 2000 yılında çok büyük bir zafer kazandı" ifadelerinde bulundu.

"Lübnan'daki mevcut sorun, İran ve ABD arasındaki mesele değil; Hizbullah ile İsrail meselesidir. Hizbullah, Lübnan'ın bir parçası olarak ABD ve İsrail tarafından reddedilen egemenliğini sağlmıştır" ifadesini kullanan Şeyh Naim Kasım, şunları kaydetti:

"ABD'nin Lübnan üzerindeki mevcut baskısı Hizbullah'ı devirmek içindir. Eğer birisi Hizbullah'ın baskı yoluyla geri çekileceğine inanıyorsa, onlara zafer ve şehadetten başka seçeneğimiz olmadığını söylemeliyim. Eğer baskılar karşısında boyun eğeceğimizi düşünüyorsanız, bizim Lübnan'ı korumak için hükümetle birlikte hareket etmemizi bilmelisiniz."

Şeyh Naim Kasım, "İktidardaki Lübnan hükümeti varlığını sürdürecek ve bizim bu hükümeti desteklememiz gerekiyor. Biz Lübnan hükümetine güveniyoruz, çünkü başka seçeneğimiz yok. Hizbullah mevcut hükümetin bir parçasıdır. Eğer bu hükümet olumlu bir performans sergilerse biz de bundan yaralanabiliriz." diye konuştu.