İranlı yetkili: Bolton gitti biz hala ayaktayız

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Twitter hesabı üzerinden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton'ın görevden alınmasını yorumladı.

Rebii'nin yaptığı paylaşımda, "John Bolton aylar önce İran'ın üç ay sonra ortada olmayacağını öne sürmüştü, fakat biz hala ayaktayız ve o bütün İran düşmanlarının birer birer sahayı terk ettiği gibi gitti. En büyük savaş ve ekonomik terörizm destekçisinin görevden alınmasıyla Beyaz Saray artık İran'ın gerçeklerini anlamada daha az engellerle karşılaşacaktır." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün gece Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a artık Beyaz Saray'da ona gerek olmadığını söylediğini belirtmişti.