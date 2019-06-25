Zarif: B Takımı savaş peşinde

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fars Körfezi'yle ilgili yorumunu değerlendirdi.

Zarif mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Donald Trump, ABD askeri güçlerinin Fars Körfezi'nde işi olmadığı konusunda yüzde yüz haklı. Güçlerini çekmesi, ABD ve dünyanın menfaatlerine tamamen uygun ancak B Takımı'nın ABD'nin çıkarlarıyla ilgilenmediği açıkça ortada. Diplomasiyi küçümsüyorlar ve savaşa susamışlar."

Dışişleri Bakanı Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B takımı" olarak adlandırıyor.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'in aldığı petrolün yüzde 91'inin, Japonya'nın aldığı petrolün yüzde 62'sinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini, başka pek çok ülkenin aynı durumda olduğunu belirterek, "Niye nakliye rotalarını diğer ülkeler için uzun yıllardır sıfır tazminata koruyoruz ki? Bu ülkelerin hepsinin oldum bittim tehlikeli olan bu yolculukta kendi gemilerini korumaları gerekir" demişti.