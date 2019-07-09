Zarif: Bolton ve Netanyahu Trump'ı kandırdılar

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adlandırdığı B Takımı'nda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahunükleer anlaşmayı baltalama çabalarına tepki gösterdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bolton ve Netanyahu 2005’te E3 ve Tahran arasındaki Paris anlaşmasını İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini sıfıra indirme konusunda ısrar ederek ortadan kaldırmış oldular. Sonucu ne oldu? İran zenginleştirmeyi 2012’e kadar yüzde yüz arttırdı.

Şimdi de onlar aynı evhamla Donald Trump'ı kandırıp nükleer anlaşmanın zedelenmesine yol açtılar.

B Takımı ders çıkarmadılar fakat dünya bundan ders çıkarmalı.”

Dışişleri Bakanı Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B takımı" olarak adlandırıyor.