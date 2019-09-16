Artık yaptırımlar altında ABD ile müzakere etmeyeceğiz

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, “Cumhurbaşkanı Ruhani Astana görüşmelerinin devamında Suriye’de istikrar sağlamak için Ankara’yı ziyaret etmiştir. Bölgedeki önemli ülkeler bölgesel ihtilafları çözme hakkına sahiptir. İran olarak Türkiye ve Rusya’yla ilişkilerimiz en iyi durumdadır.” ifadelerinde bulundu.

İran’ın yaptırımlar sayesinde komşu ülkelerle ilişkilerinin geliştiğini belirten Rebii, “Bazıları bölgede güvensizlik ve istikrarsızlık yaratmak istiyor. Ne yazık ki Yemen en ağır saldırılara maruz kalmıştır.” dedi.

Rebii sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Yemen krizinin ilk günlerinde 4 aşamalı bir plan hazırladık. Yemen ile bölgede barış ve istikrar inşa etme konusunda hazırız. Zıra güvensizlik bölgedeki hiçbir ülke için bir fayda sağlamıyor.”

ABD’den herhangi bir dürüstlük belirtisi görmediklerini ve bundan dolayı Cumhurbaşkanı Ruhani ile Donald Trump’ın New York’ta görüşmesinin mümkün olmadığını dile getiren Rebii, "Tüm yaptırımların durdurulması yapıcı bir diplomasinin başlatılmasının gerekli şartlarındandır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yakın zamanda New York’u ziyaret edeceğini aktaran Rebii, şunları kaydetti:

“Biz yaptırımlardan önceki durumun ve ABD’nin nükleer anlaşmaya geri dönmesini istiyoruz. İran ile P5+1 ülkeleri arasındaki nükleer müzakereler sürebilirdi ancak ABD bu anlaşmayı ihlal etti. Biz yaptırımlara rağmen bir kez müzakere ettik. Artık yaptırımlar altında müzakere etmeyeceğiz.”

İran Hükümet Sözcüsü, Avrupa ülkeleri için müzakere ve diplomasi kapısının açık olduğunu ifade ederek, “Bu görüşmeden amacımız İran İslam Cumhuriyeti ile halkımızın menfaatlerini sağlamaktır” diye konuştu.