İran: İngiltere, Almanya ve Fransa'nın iddiaları kabul edilmez

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklama yapan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Fransa, Almanya ve İngiltere'nin iddialarına tepki göstererek, "Üç ülkenin İran karşıtı iddiaları ve Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutması kabul edilmezdir." dedi.

Rebii, ABD’nin bu üç ülkeye baskı yaptığını ve onların ABD’nin baskılarına karşılık vermek için böyle iddialarda bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin New York ziyareti kapsamında yaptığı görüşmelere atıfta bulunan Rebii, “Biz bölgenin güvenliğini korumak için hazırlıklı olarak BM Genel Kurulu toplantısına katıldık. Bu kapsamda Avrupa ülkelerinin liderleri ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldik.” diye konuştu.