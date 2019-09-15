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15 Eylül 2019 - 08:56

İranlı yetkiliden "John Bolton" açıklaması

İranlı yetkiliden "John Bolton" açıklaması

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden almasını değerlendirdi.

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden almasını değerlendirdi.

Kırgızistan ziyaretini bitirdikten sonra Meşhed kentine gelen Rahmani Fazli, burada yaptığı açıklamda, “Bu kişinin ABD Başkanı tarafından görevden alınması bu ülkede şiddet yanlısı aşırılıkçıların İran karşıtı politikalarını yürütemediğine işaret ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İran'a yaptırımları azaltmayı gündeme getiren ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu fikre karşı çıkmasının ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevine son verdiği iddia edildi.

News Code 1881167
Muhammed BURHAN

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