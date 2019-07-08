Zarif İran tankerinin alıkonulmasından B Takımı'nı suçladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere’nin İran'ın petrol tankerini yasa dışı alıkoyma eylemine tepki gösterdi.

Zarif'in paylaşımında, "İran, ne Avrupa Birliği üyesi ne de herhangi bir Avrupa petrol ambargosu altında.İngiltere’nin İran'ın petrol tankerini yasa dışı alıkoyma eylemi B takımı tarafından yapılmıştır. Bu korsanlık. İngiltere'nin eylemi çok tehlikeli yeni bir âdettir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B takımı" olarak adlandırıyor.