Kanada'nın İran kararı ekonomik terörizmdir

İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, Kanada Mahkemesinin İran'a ait taşınmazların satışıyla ilgili aldığı karara tepki gösterdi.

Twitter üzerinden Kanada’nın kararına tepki gösteren Kedhudayi, “Kanada’nın İran’a ait taşınmaz mallara el koyması, bir devlet tarafından yapılan ekonomik terörizmin açık bir örneğidir. Ekonomik terörizm, Batı hükümetlerinin yasal araçları kötü yönde kullanarak diğer ülkelerin mal varlığnı adil kukuki süreç başlatmadan ele geçirme veya el koyma yoludur.” dedi.

İranlı yetkili, "Kanada'nın eylemi uluslararası kabul görmüş egemenlik ilkelerine aykırıdır." ifadesini kullandı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Kanada Mahkemesinin İran'ın kültürel binalarının satılması kararını "yasa dışı" ve "uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendireerek, İran'ın hukukunu korumak için hiçbir hükümete taviz vermeyeceğini belirtmişti.

Musevi, İran'ın halkının haklarını korumak için uluslararası kurallara göre adım atacağını ve bunun sonuçlarından da Kanada hükümetinin sorumlu olacağı uyarısında bulunmuştu.