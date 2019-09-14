Ayetullah Eraki ile Türkiye Diyanet İşleri Başkanı görüştü

Görüşmede Ayetullah Eraki, Filistin'in zillete düşürülmesinin tüm Müslümanlar'ın zillete düşürülmesi olduğunu belirterek, Filistin meselesinin takipçisi olmanın sadece belli bir ülke veya millete değil tüm İslam ümmetine ait bir mesele olduğunu vurguladı.

Siyonistler'ce bugün Filistin'de uygulanan tehlikeli projelere karşı sessiz kalınmaması gerektiğine dikkat çeken Ayetullah Eraki, mevcut durumda, dünya genelindeki İslam alimleri arasında Filistin meselesi üzerinde ortak bir tutumun sergilenmesinin büyük ve önemli bir hedef olduğunu kaydetti.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş da, görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgenin iki büyük ülkesi olan Türkiye ve İran yetkililerinin bir araya gelerek istişareler yapmasının önemine değindi.

Erbaş, İran'da düzenlenecek olan Vahdet Konferansı’nın bu yılki temasının "Filistin" olarak belirlenmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Filistin, bütün ümmetin meselesidir. Bizim kalbimizde Filistin’in ayrı bir yeri vardır. Vahdet, tevhit, birlik, beraberlik bizim önemsediğimiz kavramlardır. İnşallah bu kavramların bütün müminler için yapmış olduğu o telkin, o davet Müslümanlar arasında gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

Parstoday'ın haberine göre, İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu zulümler karşısında Müslümanların daha hassas olmaları ve daha dik durmalarının önemine işaret eden Erbaş, bütün dünya Müslümanlarının Kudüs ziyaretlerini artırarak Kudüs'ün Müslümanlara ait olduğunu her zaman bütün dünyaya hatırlatmaları gerektiğini vurguladı.