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14 Eylül 2019 - 14:36

Yemen güçleri: Aramco'nun iki rafinerisini İHA ile vurduk

Yemen güçleri: Aramco'nun iki rafinerisini İHA ile vurduk

Yemen Ordusu Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın petrol devlerinden Aramco'nun iki rafinerisine geniş çaplı İHA’lı operasyon düzenlediklerini aktardı.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Ordusu Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın petrol devlerinden Aramco'nun iki rafinerisine geniş çaplı İHA’lı operasyon düzenlediklerini aktardı.

Yahya Seri, “Yemen ordusu ile gönüllü halktan oluşan güçlerin İHA birlikleri Suudi Arabistan'ın doğusundaki Abqaiq ve Khurais bölgesinde bulunan  Aramco'nun iki rafinerisine 10 adet insansız hava aracı ile operasyon düzenledi.” dedi.

Yapılan operasyonun savunma amaçlı olduğunu anlatan Yahya Seri, İHA'lı operasyonun aynı zamanda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen halkına karşı sürügelen cinayetlerine karşılık olarak yapıldığını açıkladı.

News Code 1881158
Muhammed BURHAN

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