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17 Eylül 2019 - 19:42

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçlerinin eşlik ettiği 154 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri korumasındaki 154 fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin basınında yer alan habere göre, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi grubunun yanından geçen bir Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Fanatik Yahudi gruplar, dün sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarla, bugün yapılacak genel seçimler sebebiyle İsrail'e dua edilmesi için Mescid-i Aksa'ya gidilmesi çağrısı yapmıştı.

İsrail güçleri eşliğindeki fanatik Yahudiler zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

News Code 1881248

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