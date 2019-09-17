Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri korumasındaki 154 fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin basınında yer alan habere göre, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi grubunun yanından geçen bir Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Fanatik Yahudi gruplar, dün sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarla, bugün yapılacak genel seçimler sebebiyle İsrail'e dua edilmesi için Mescid-i Aksa'ya gidilmesi çağrısı yapmıştı.

İsrail güçleri eşliğindeki fanatik Yahudiler zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.