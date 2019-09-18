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18 Eylül 2019 - 13:28

İran'dan ABD'ye çok sert uyarı

İran'dan ABD'ye çok sert uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı yayımladığı yazılı bir açıklamada, ABD'nin İran karşıtı tutumuyla ilgili İsviçre Büyükelçiliği’ne birer itiraz notası gönderildiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı yayımladığı yazılı bir açıklamada, ABD'nin İran karşıtı tutumuyla ilgili İsviçre Büyükelçiliği’ne birer itiraz notası gönderildiği belirtildi.

Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçlayan ABD’li yetkililerin öne sürdüğü iddiaların kınandığı notada, "ABD İran’a karşı herhangi bir eylemde bulunursa hemen karşılık verilecektir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın itiraz notasında, İran’ın tepkisinin tehdit kaynağı ile sınırlı kalmayacağına vurgu yapıldı.

Suudi Arabistan'da ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı.

News Code 1881265
Muhammed BURHAN

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