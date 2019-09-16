Trump'tan İran'a üstü kapalı Aramco suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırıda herhangi bir rolü olmadığını savunmasına tepki gösterdi.

İran'ın ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünde de bu İHA'nın kendi hava sahasında olduğunu belirttiğini anımsatan Trump, "Bu açıklamaya, bunun çok büyük bir yalan olduğunu bile bile güçlü şekilde sarıldılar. Şimdi de Suudi Arabistan'daki saldırıda kendilerinin bir şey yapmadığını söylüyorlar. Göreceğiz." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'a yönelik suçlamalara değinerek, “Bu iddialar İran karşıtı 'maksimum yalan' politikası doğrultusunda öne sürülen iddialardır.” dedi.

Musevi, dün Pazar günü de yaptığı açıklamalarda, diplomatik bağlamda böyle suçlamalar ve boş açıklamaların anlamsız olduğunu kaydederek, "Uluslararası ilişkilerde bile 'husumet etme' mantık çerçevesinde ve en az inanırlığa sahiptir. Fakat ABD’li yetkililer bu ilkelerin sınırını aşmış durumda." açıklamasında bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ABD'lilerin İran'a karşı azami baskı politikası yürüttüğünü ve bundan başarısız kaldıkları için "maksimum yalan" politikasını benimsediklerini ifade etmişti.